TIM, Gubitosi: importante facilitare transizione verso rete unica

(Teleborsa) - L'Amministratore Delegato di TIM,, ribadisce la sua posizione favorevole ad una "transizione verso una rete unica". In vista dell'assemblea che si terrà in settimana, l'AD nella risposte inviate ai piccoli azionisti di Asati, sottolinea come ""."Anche soprattutto in ottica di quanto stiamo vivendo riteniamo che sia assolutamente fondamentale, come per altro stiamo già facendo, compiere un'ulterioredalla rete a banda ultra larga".Per Gubitosi, il modello da adottare per la rete unica con un'eventuale integrazione con Open Fiber, è "unaquale TIM, piuttosto che un modello 'wholesale only' che si è rivelato fallimentare ovunque sia stato applicato. Siamo disponibili a parlare con governo e Agcom su modelli di remunerazione come il Rab, purché sia tutelato il valore per gli azionisti".