(Teleborsa) - "Non è il mio piano DigiTim. Ne parlerà Gubitosi". Così il Consigliere d'Amministrazione ed ex AD di TIM Amos Genish al termine del Consiglio di Amministrazione sul bilancio e sul piano industriale.



Alla domanda come fosse il nuovo piano presentato al CdA ha risposto: "Non è il mio piano DigiTim, è un altro piano e ne parla Gubitosi". Nessun commento, invece, sul clima della riunione nella sede romana durata circa sette ore.





© RIPRODUZIONE RISERVATA