5 Marzo 2021

(Teleborsa) - Cassa depositi e prestiti, in vista dell'assemblea degli azionisti di TIM convocata per il 31 marzo 2021 in cui verrà deliberata - tra le altre cose - la nomina del Collegio Sindacale della società, ha presentato oggi una propria lista per il rinnovo dell'organo.

Per la sezione Sindaci effettivi sono stati presentati i nomi di Franco Luciano Tutino e Ines Gandini, per la sezione Sindaci supplente Stefano Fiorini e Maria Sardelli. Il candidato indicato per primo nella sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi viene proposto quale presidente dell'organo di controllo ai sensi di legge.

(Foto: © gonewiththewind/123RF)