Tiffany, cominciati i primi colloqui con Lvmh dopo la proposta di acquisizione

La multinazione francese Lvmh punta a Tiffany. Sono cominciati i colloqui preliminari dopo che il colosso del lusso ha presentato un'offerta di 14,5 miliardi di dollari per gli storici gioielli della casa americana Tiffany, fondata nel 1837 a New York. Il gruppo francese, controllato da Bernard Arnault, valuterebbe un'azione circa 120 dollari, con un premio di poco superiore al 20% rispetto al valore dell'ultima quotazione. Un'offerta - secondo indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal - tutta in contanti con la quale punta a rafforzarsi sul mercato dei gioielli americani. Tuttavia Tiffany sembra intenzionata a respingerla: anche se l'esame è ancora in corso, la convinzione sarebbe che l'offerta è troppo bassa, «ci sottovaluta».Il gigante del lusso francese conferma, però, di aver avuto i primi colloqui per una possibile operazione con Tiffany. «Non ci sono garanzie che queste discussioni possano portare a un accordo» precisa il gruppo francese in una nota. Lo stesso cda di Tiffany fa sapere che sta esaminando l'offerta, aiutato da consiglieri finanzari e legali. Il titolo di Lvmh è poco mosso in Borsa a Parigi dopo la notizia dei primi colloqui per una operazione conTiffany e guadagna lo 0,2%. La proposta arriva proprio nel momento in cui l'industria del lusso teme le conseguenze delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina sul potere d'acquisto dei cinesi.Acquistare Tiffany consentirebbe all'impero di Bernard Arnault di diversificarsi ulteriormente aumentando la sua esposizione ai gioielli, uno dei settori a più forte crescita sul mercato del lusso. Se il progetto andasse in porto, inoltre, per la società francese che in portafoglio ha marchi come Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora e Fendi, si tratterebbe della maggiore acquisizione della sua storia.Con i suoi quattro miliardi di ricavi l'anno, Tiffany da anni soffre la concorrenza e cerca un rilancio che solo direcente sembra stia intravedendo. Con l'arrivo del nuovo amministratore delegato Alessandro Bogoglio, infatti, Tiffany ha rifatto il look del suo flagship sulla Quinta Strada a New York e sta lanciano una linea di gioielli tutta al maschile.