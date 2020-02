Thyssenkrupp cede divisione Elevator ai fondi di private equity

(Teleborsa) - La compagnia tedesca Thyssenkrupp ha ceduto la divisione Elevator Technology (ascensori) ai fondi di private equity Advent International e Cinven, insieme al RAG-Stiftung. Nell'ambito dell'operazione, tuttavia, Thyssenkrupp reinvestirà nella società ed acquisirà una partecipazione di minoranza rilevante.



Thyssenkrupp Elevator è un fornitore leader a livello mondiale di tecnologie per il settore ascensoristico, con attività in oltre 1.000 sedi nel mondo. Con sede principale in Germania, il gruppo nell'esercizio 2018/2019 ha registrato ricavi pari a 8 miliardi di euro.



Il consorzio ha individuato in Thyssenkrupp Elevator un'interessante opportunità di investimento per la solida posizione di mercato dell'azienda negli Stati Uniti, in Europa e in Asia e per le opportunità di crescita nel mercato e di consolidamento nel settore.



