Tesoro, il 28 novembre in asta 6,5 mld di BOT a sei mesi

(Teleborsa) - Mercoledì prossimo, 28 novembre 2018, andranno in asta BOT a 6 mesi per un importo di 6,5 miliardi di euro. Lo annuncia il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).



Il regolamento è fissato il 30 novembre. La scadenza è fissata per il 29 maggio 2019. I BOT sono posti all'asta con il sistema di collocamento dell'asta competitiva, con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento. Ciascuno degli operatori partecipanti alle aste può presentare fino ad un massimo di cinque richieste di acquisto. © RIPRODUZIONE RISERVATA