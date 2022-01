Tesoro, collocato BTP a 5 e 10 anni con rendimenti in forte aumento

Venerdì 28 Gennaio 2022, 14:00







(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato circa 6,5 miliardi di euro di BTP, che soo sgtati piazzati a rendimenti in forte aumento rispetto all'ultima asta, in linea con il progressivo aumento dei rendimenti dei titoli sul mercato secondario.



Sono stati collocati 3 miliardi di BTP a 5 anni, scadenza 2026, sui 4,6 miliardi richiesti, ad un rendimento dello 0,50%, in rialzo di ben 31 punti base rispetto alla precedente asta, e 3,5 miliardi di BTP a 10 anni, scadenza 2032, rispetto ai 4,8 miliardi richiesti, ad un rendimento dell'1,39%, in aumento di 36 punti base.



Piazzati anche Ccteu 7 settennali per 1,5 miliardi, a fronte di una domanda di 2,4 miliardi, con un rendimento in lieve aumento allo 0,08%.