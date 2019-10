Tesmec, sigla contratto con gruppo ceco Elektrizace železnic Praha per ferrovie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Tesmec, tramite la propria controllata Tesmec Rail, ha siglato un contratto delcon ila.s. (ELZEL) relativo alla, oltre che per l'attività di full maintenance service (FMS) dellaIn dettaglio, il Gruppo Tesmec fornirà 4 veicoli a carrelli completi di sistema di segnalamento, modello OCPD001-CZ, per la manutenzione della catenaria, realizzati in ottemperanza ai più alti standard di sicurezza oggi in vigore in Unione Europea, secondo la normativa EN14033. Si tratta di(velocità massima 140 km/h), in grado, quindi, di garantire l'operatività dei treni passeggeri su tutto il territorio nazionale senza richiedere l'interruzione della linea ferroviaria. I veicoli sono dotati di piattaforma, terrazzino e gru con poligonatore integrato per garantire l'esecuzione dei lavori in maniera più sicura, efficiente e veloce.Il contratto prevede, inoltre, la fornitura di sistemi diagnostici in grado di rilevare l'altezza e la poligonazione del filo della catenaria per la certificazione delle attività eseguite.