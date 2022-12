Tesla, Elon Musk vende altre azioni per 3,6 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Il CEO di Tesla,, hatra lunedì e mercoledì questa settimana, per un, secondo documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC). Si tratta della seconda grossa vendita di azioni della società che produce veicoli elettrici dal closing dell'acquisizione di Twitter da 44 miliardi di dollari in ottobre. Nei giorni successivi al completamento dell'accordo su Twitter Musk aveva infatti venduto azioni per circa 4 miliardi di dollari.Musk sta quindi continuando a vendere azioni Tesla nonostante le sue ripetute assicurazioni sul fatto che aveva finito di scaricare le azioni della società. Non è chiaro se le ultime vendite siano correlate all'acquisizione di Twitter, ma diversi analisti affermano che ciòper occuparsi da Twitter.Inoltre, gli investitori parlano di, fenomeno che si presenta quando grossi quantitativi di azioni di una società vengono immesse sul mercato; l'eccesso di offerta di azioni, a parità di domanda, comporta un abbassarsi del prezzo di equilibrio.Secondo dati di VerityData, Musk ha venduto finora 94.202.321 azionia un prezzo medio di 243,46 dollari per azione per un ricavo al lordo delle imposte di circa. La quota del 13,4% di Musk in Tesla è in calo rispetto a circa il 17% di un anno fa, secondo dati di Refinitiv. Musk può comunque controllare la società grazie ad azioni a voto plurimo.