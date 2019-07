Terzo modulo di servizio ESA per Orion

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -hanno firmato con laun accordo per la fornitura di un terzo modulo di servizio per la navetta Orion nell'ambito della. L'ESA ha già un accordo per la fornitura di dueprogettati per Orion, in grado di fornire agli astronauti energia, acqua, aria ed elettricità. L'Italia attraverso Thales Alenia Space, che ha realizzato la struttura del modulo negli stabilimenti di Torino.Il primo modulo è già stato inviato alla Nasa, mentre il secondo, si trova presso gli stabilimenti di Airbus Space Defence di Brema, in attesa di essere spedito negli Stati Uniti nel 2020., il razzo Nasa designato per le missioni verso la Luna. Quattro astronauti viaggeranno a bordo della capsula Orion per poi giungere in orbita lunare per agganciarsi al Lunar Gateway, la stazione spaziale cislunare. Da lì due astronauti scenderanno verso il polo sud della Luna con un lander, per sondare la consistenza del ghiaccio presente sulla superficie selenita e già rilevato dalla sonda Lunar Reconnaissance Orbiter., responsabile presso lo Human and Robotic Exploration dell'ESA, definisce l'apporto tecnologico legato alla fornitura del modulo di servizio "fondamentale per il ritorno dell'uomo sulla Luna".