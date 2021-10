Terna lancia progetto per monitorare decarbonizzazione in Italia

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 12:00

(Teleborsa) - Terna, in occasione della COP26 che si terrà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre, lancia il nuovo progetto Terna4Green, che consentirà di monitorare i progressi nel percorso di decarbonizzazione dell'Italia, coerentemente con i target delineati dal Pniec e con gli obiettivi internazionali in tema di sviluppo sostenibile. Questa piattaforma digitale, prima e unica nel suo genere, consente di confrontare e correlare in tempo reale migliaia di dati e stime sulla produzione elettrica italiana con i valori delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

Nel suo ruolo di regista e abilitatore del sistema elettrico italiano e della transizione energetica, la società guidata da Stefano Donnarumma gestisce i flussi di potenza sulla rete di trasmissione per garantire un costante equilibrio tra domanda e offerta, h24 e tutti i giorni dell'anno: questa attività di ‘dispacciamento' consente a Terna di avere un punto di osservazione privilegiato sul sistema elettrico italiano e, attraverso metodologie d'avanguardia e di eccellenza, raccogliere e condividere un enorme e completo patrimonio di dati elettrici e informazioni che fotografa l'evoluzione economica e industriale, ma anche sociale, del nostro Paese. I dati statistici di Terna, infatti, contengono una serie di indicatori di fondamentale importanza per misurare la capacità dell'Italia di raggiungere i target di decarbonizzazione attraverso parametri quali: copertura della domanda elettrica, emissioni di CO2 per la generazione, con il dettaglio della produzione di energia elettrica suddivisa per fonte e per tipologia di consumo di combustibile.

Con questa nuova iniziativa, Terna prosegue e rafforza il suo impegno per una sempre maggiore trasparenza e divulgazione di dati, competenze specifiche e conoscenze approfondite sul sistema elettrico nazionale. Le informazioni presenti sulla piattaforma web Terna4Green (https://www.green.terna.it/) sono costantemente aggiornate e, inoltre, è possibile scegliere la tipologia del grafico, aggregare i dati e utilizzare i filtri di ricerca.

In qualità di gestore della trasmissione elettrica italiana, Terna ha il compito di realizzare una rete in grado di gestire la progressiva decarbonizzazione e una sempre maggiore integrazione delle rinnovabili. Nel Piano di Sviluppo 2021, Terna ha previsto 18,1 miliardi di euro di investimenti sostenibili nei prossimi 10 anni per lo sviluppo e l'ammodernamento della rete elettrica.