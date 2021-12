Terna demolisce linea elettrica aerea a Lodi e prosegue razionalizzazione rete

(Teleborsa) - Terna ha avviato la demolizione di una linea elettrica aerea obsoleta nel Comune di Lodi, liberando circa 5 ettari di territorio dall'impatto delle esistenti infrastrutture elettriche. Nello specifico, la società procederà allo smontaggio di 2,4 km di conduttori elettrici ed alla rimozione di tutta la componentistica non più necessaria. Sarà poi la volta dello smantellamento di 7 tralicci risalenti agli anni '90 che oggi attraversano l'abitato comunale. Il completamento dei lavori è previsto per il mese di dicembre.

Per questo intervento Terna ha investito 11 milioni di euro coinvolgendo nelle lavorazioni 15 imprese. Un intervento che rientra nel più ampio piano di razionalizzazione della rete elettrica provinciale connesso alla realizzazione dell'elettrodotto Chignolo Po-Maleo a partire da tre elettrodotti in cavo interrato di circa 3,4 km completati e consegnati al regolare esercizio all'inizio del mese di novembre.

Le nuove linee interrate garantiranno una maggiore efficienza del servizio di trasmissione dell'energia nell'area grazie anche all'utilizzo di cavi di ultima generazione realizzati da Brugg Cables Italia, società del Gruppo Terna specializzata nella produzione e nello sviluppo di cavi terrestri.

Nel lodigiano è previsto un ulteriore piano di riassetto della rete elettrica locale, che coinvolge gli elettrodotti che Terna ha acquisito da Rete Ferroviaria Italiana nel 2015, nei Comuni di Lodi e Tavazzano con Villavesco. L'intervento prevede, complessivamente, la realizzazione di nuove linee in cavo interrato per circa 6 Km, la demolizione di 5,7 Km di linee aeree e la delocalizzazione di un elettrodotto aereo di circa 2,5 Km.

Il pano d terna prevede investimenti, in Lombardia, per oltre 520 milioni di euro, per lo sviluppo e la resilienza della rete elettrica regionale. Le attività coinvolgeranno oltre 120 imprese e circa 600 addetti alle lavorazioni.