Terna, consumi energia in calo a marzo (-5,1%)

(Teleborsa) -A dirlo è, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, che nel complesso giudicaUn trend negativo della domanda che, per Terna, trova le sue– quest'anno marzo ha avuto un giorno lavorativo in meno –con una media mensile superiore di circa 1,6°C rispetto a marzo del 2018.Il dato destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura, porta a unaIn termini rettificati lala variazione tendenziale di marzo 2019 è risultata ovunque negativa:In dettaglio, la. Prosegue, invece, laStabile la(+0,5%), in diminuzione tutte le(idroelettrica -33,6%; geotermica -2%; termica -2%).