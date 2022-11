Terna confermata leader mondiale in sostenibilità nel GLIO/GRESB ESG Index

(Teleborsa) - Terna si conferma ancora una volta leader dellaa livello globale. La società guidata da Stefano Donnarumma è stata, infatti, inclusa per la terza volta nelcon il(ovvero il massimo livello di valutazione su una scala che parte dal livello più basso ‘E'), a fronte di una media globale delle aziende valutate che è risultata pari a ‘C'. Il GLIO/GRESB ESG Index seleziona lein campo ambientale, sociale e di governance (ESG) adottate da aziende quotate che gestiscono infrastrutture cruciali dell'energia, dei trasporti e delle reti di telecomunicazioni.Nello specifico, quest'anno Terna ha migliorato il proprioda 85 a 91 su 100 (la media globale delle società valutate è stata pari a 64), posizionandosi così nella fascia di score più alta dell'indice che include solo altre sei società internazionali.Con questo ulteriore riconoscimento internazionale, la società che gestisce lain alta e altissima tensione rafforza sempre di più la sua presenza ai vertici mondiali della sostenibilità e conferma il proprio ruolo di regista e abilitatore della transizione energetica. La sostenibilità, infatti, è un driver strategico e uno deisu cui si basa l'attività di Terna: i circa 10 miliardi di euro complessivi di investimenti, che l'azienda ha previsto nell'aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025 ‘Driving Energy', sono considerati per loro natura sostenibili per il 99% in base al criterio di eleggibilità introdotto dalla Tassonomia Europea.Il GLIO/GRESB ESG Index, lanciato a gennaio 2021 e unico nel suo genere, ha una particolare influenza sui cosiddetti(Socially Responsible Investors), glisensibili a tematiche etiche. L'assesment per questo indice si compone di diversi livelli di analisi e valuta la trasparenza nella diffusione di dati relativi alle seguenti aree ESG: governance della sostenibilità, implementazione della sostenibilità, dati sulle prestazioni operative e pratiche di coinvolgimento degli stakeholder.La leadership di Terna nel campo ESG, riconosciuta anche da CDP (ex Carbon Disclosure Project) è testimoniata, oltre alla conferma nel GLIO/GRESB ESG Index, anche dalla presenza della società nei principalie nelle più importanti classifiche internazionali, tra i quali: Dow Jones Sustainability Index, Bloomberg Gender Equality Index, ECPI, Euronext Vigeo Eiris, FTSE4Good, MIB 40 ESG, MSCI, S&P Global 1200 ESG e Stoxx Global ESG Leaders.