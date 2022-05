TECMA Solutions, aumento di capitale per accelerare crescita e qualificare azionariato

(Teleborsa) - Il CdA di TECMA Solutions, tech company specializzata nel settore del Real Estate e quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato un aumento di capitale sociale (a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione) per un ammontare massimo pari a 5 milioni di euro, comprensivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di un numero massimo di 526.315 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare.

Le azioni di nuova emissione saranno offerte in sottoscrizione nell'ambito di un collocamento privato a investitori qualificati con l'obiettivo di rafforzare il proprio patrimonio, perseguire le strategie di investimento e qualificare il proprio azionariato (grazie all'ingresso di investitori di primario standing, eventualmente anche internazionali).

La società spiega che le nuove risorse finanziarie sono necessarie per dare ulteriore spinta alla crescita attraverso una strategia di investimenti che si svilupperà lungo tre direttrici: sviluppo prodotto (con investimenti in R&D finalizzati a potenziare il portafoglio di prodotti e ottimizzare la modulazione dei prodotti verso un approccio Software as a Service); internazionalizzazione (tramite espansione commerciale in area USA, così come in alcuni dei principali paesi Europei); scalabilità della piattaforma operativa (con il rafforzamento delle strutture operative, del capitale umano e delle infrastrutture).

Il CdA provvederà ad allocare le azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale sulla base della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse e ordini ricevuti. In ogni caso, le nuove azioni potranno essere allocate anche in favore di investitori qualificati che siano già soci della società. In relazione all'operazione, Alantra agirà in qualità di sole bookrunner e Legance - Avvocati Associati in qualità di consulente legale.

Il prezzo di emissione sarà definito al termine della procedura di collocamento, in misura identica per ciascuno dei destinatari, considerando inoltre le indicazioni degli investitori in sede di collocamento e, in ogni caso, non sarà inferiore a 9,50 euro per azione, con la precisazione che l'importo di 0,1270 euro del prezzo di emissione di ciascuna azione sarà imputato a capitale ed il residuo a sovrapprezzo.