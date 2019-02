(Teleborsa) - La Commissione per accertare costi-benefici della TAV coordinata dal professor Marco Ponti ha condotto un supplemento di analisi sulla Torino-Lione, richiesta espressamente dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Lo ha reso noto lo stesso professor Ponti al termine di un incontro al Collegio Carlo Alberto di Torino.



"Credo sia in corso, se non addirittura già finita - ha detto Ponti ai giornalisti - e il contenuto è Top Secret". Da parte sua il professor Francesco Ramella, che ha fatto parte della Commissione, dando man forte al collega ha aggiunto: "Il risultato lo scoprirete quando il Ministero deciderà di pubblicarlo".