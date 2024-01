Tasse, pressione fiscale sui contribuenti onesti al 47,4%

Lunedì 8 Gennaio 2024, 13:44

Nel 2023 i contribuenti italiani fedeli al fisco hanno sperimentato una pressione fiscale reale del 47,4%, secondo l'Ufficio studi dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre. Questo rappresenta un aumento di quasi 5 punti rispetto al dato ufficiale del 2022, attestato al 42,5%. La differenza è dovuta al fatto che il Pil ufficiale include anche l'economia non osservata, il cui contributo fiscale è nullo. Escludendo questa componente sommersa, la pressione fiscale per i contribuenti onesti risulta più elevata. Nonostante una leggera diminuzione della pressione fiscale nel 2023, molti italiani potrebbero non averne percepito i benefici a causa dell'aumento di tariffe su bollette, servizi, trasporti e altri costi non inclusi nelle voci fiscali ufficiali.