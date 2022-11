Taglio cuneo fiscale, Bonomi: serve intervento "shock" da 16 miliardi

Martedì 8 Novembre 2022, 16:30







(Teleborsa) - "Riteniamo fondamentale l'Intervento sul taglio cuneo fiscale, abbiamo un cuneo fiscale troppo alto, il 46,5%. C'è una fascia, quella sotto i 35mila euro, che sta soffrendo, noi dobbiamo mettere più soldi in tasca". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi a Bari durante l'assemblea annuale di Confindustria Bari-Bat sollecitando "un intervento choc, servono 16 miliardi, due terzi ai dipendenti e un terzo alle imprese. Significa mettere 1200 euro in tasca in più ai lavoratori".



"In questo momento avete meno risorse del governo precedente, vanno messe tutte per uscire dalla crisi dell'energia, per aiutare le imprese e le famiglie", ha detto Bonomi.



Sul PNRR: "Che senso ha comprare tremila bus elettrici se non sappiamo quante aziende italiane producono bus elettrici? Che senso ha parlare di sostenibilità e prendere bus elettrici quando servono materie prime che vengono scavate in Africa sfruttando i bambini? Questa è la sostenibilità che vogliamo?", incalza il numero uno degli Industriali. "Non vogliamo mettere in crisi il Pnrr, anzi vogliamo che vengano spesi e spesi bene. Ma spediamo 170 miliardi da qui al 2026 e non riusciamo a creare lavoro?".