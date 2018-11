Svizzera, export da record a ottobre

Esportazioni da record in Svizzera nel mese di ottobre. Dopo il calo registrato durante l'estate, le esportazioni elvetiche sono tornate a crescere e hanno raggiunto un livello da record. Rispetto a settembre - si legge in una nota odierna dell'Amministrazione federale delle dogane (Afd) - sono aumentate in termini destagionalizzati del 6% a 18,9 miliardi di franchi.



Per contro, le importazioni sono scese dell'1,8% a 16,2 miliardi, proseguendo il trend al ribasso che stanno vivendo dalla metà dell'anno in corso. La bilancia commerciale ha dunque segnato un'eccedenza di 2,6 miliardi. In ottobre,

ad aver particolarmente influenzato gli scambi, sia in entrata sia in uscita, sono stati i prodotti del ramo farmaceutico e chimico. © RIPRODUZIONE RISERVATA