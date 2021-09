Superbonus 110%, Evolvere (Eni) e Intesa per riqualificazione con cessione credito

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Superbonus 110% più facile grazie all'accordo siglato fra Intesa Sanpaolo ed Evolvere, società controllata da Eni gas e luce, relativo alla cessione ed all'acquisto dei crediti d'imposta previsto dal Decreto Rilancio. Grazie alla partnership, i clienti residenziali che sceglieranno Evolvere per riqualificare la propria abitazione dal punto di vista energetico potranno cedere alla società il credito d'imposta, beneficiando di uno sconto in fattura pari all'importo totale dell'intervento.



La collaborazione con Intesa Sanpaolo prevede l'impegno della banca ad acquistare da Evolvere crediti d'imposta per un ammontare complessivo di 50 milioni di euro con scadenza al 31 dicembre 2021. Evolvere potrà inoltre beneficiare di un finanziamento di Intesa Sanpaolo per la gestione del capitale circolante.



La società del Gruppo Eni offre una soluzione "chiavi in mano" che, partendo dalla progettazione, prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, abbinato a un sistema di climatizzazione invernale a pompa di calore e un sistema di ricarica elettrica per autoveicoli. La soluzione include inoltre la gestione delle pratiche autorizzative e fiscali, l'attivazione, il monitoraggio e la manutenzione dell'impianto.