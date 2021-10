Stellantis, joint venture con LG per produzione batterie in Nord America

Lunedì 18 Ottobre 2021, 08:15

(Teleborsa) - Stellantis e LG Energy Solution (il ramo della multinazionale coreana che si occupa di batterie e applicazioni di mobilità) hanno stipulato un memorandum d'intesa per la creazione di una joint venture mirata alla produzione di celle e moduli batteria per il Nord America. L'accordo prevede la creazione di un nuovo impianto per la produzione di batterie, che contribuirà a raggiungere l'obiettivo di Stellantis di portare le vendite di veicoli elettrificati a oltre il 40% del totale negli Stati Uniti entro il 2030.

L'avvio della produzione è previsto entro il primo trimestre del 2024 e l'impianto mira ad avere una capacità annuale di 40 gigawattora. Le batterie prodotte nel nuovo impianto saranno fornite agli stabilimenti di assemblaggio Stellantis negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. La posa della prima pietra della struttura è prevista per il secondo trimestre del 2022, anche se le due società non hanno ancora deciso dove far sorgere lo stabilimento.

"L'annuncio odierno è un'ulteriore dimostrazione del fatto che stiamo mettendo in atto la nostra inarrestabile tabella di marcia verso l'elettrificazione e stiamo dando seguito agli impegni presi in occasione dell'evento EV Day di luglio - ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis - Con questa iniziativa abbiamo definito la prossima gigafactory del portfolio Stellantis che ci aiuterà a raggiungere, come minimo, un totale di 260 gigawattora di capacità entro il 2030".

"Creare una joint venture con Stellantis sarà un capitolo storico della nostra partnership di lunga data - ha dichiarato Jong-hyun Kim, Presidente e CEO di LG Energy Solution - Utilizzando le nostre competenze tecniche collettive e individuali e la capacità di produzione di massa, LGES si posizionerà come fornitore di soluzioni per batterie per i potenziali clienti della regione". La partnership tra le due aziende risale al 2014, quando LG Energy Solution iniziò a fornire batterie agli ioni di litio per la Chrysler Pacifica Hybrid, il primo minivan elettrificato del settore.