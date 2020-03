Spread in netta risalita. In rosso le banche

(Teleborsa) - Vendite diffuse sui titoli bancari di Piazza Affari sempre in balia dello spread che, nonostante gli acquisti massicci della BCE anche sul debito italiano, torna a salire con il differenziale fra i titoli di Stato decennali italiani e tedeschi che si è portato intorno a 193 punti base.



Sul settore bancario pesa anche la raccomandazione della BCE a tutti gli istituti di credito di non pagare dividendi o effettuare buyback almeno fino a ottobre.



Tra i player del comparto, Unicredit cede oltre 6 punti percentuali mentre Intesa Sanpaolo arretra del 4% circa. Giù di oltre il 3% Banco BPM, BPER e Mediobanca. UBI cede il 2%.



Fuori dal principale paniere, frazionale la discesa di MPS -0,45%.



Unicredit, Mediolanum e Banca Generali hanno già comunicato il rinvio del pagamento della cedola. Intesa Sanpaolo ha reso noto che esaminerà la questione domani in un CdA.







