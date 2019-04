Spagna, inflazione marzo confermata in accelerazione

(Teleborsa) - Confermata in forte recupero l'inflazione in Spagna, che appare anche in linea con le attese degli analisti.



Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, nel mese di marzo, l'indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,4% su base mensile, in linea con le previsioni degli analisti. A febbraio, l'indicatore aveva segnato un +0,2% (rivisto da un precedente 0,4%)%.



Su base annuale la crescita si è attestata all'1,3%, centrando il consensus, in accelerazione rispetto al +1,1% precedente.



L'inflazione armonizzata registra una crescita annuale stabile dell'1,3%, mentre registra un'impennata dell'1,4% a livello mensile (+0,2% il precedente). © RIPRODUZIONE RISERVATA