Spagna, disoccupazione in modesta crescita a febbraio

(Teleborsa) - Cresce lievemente la disoccupazione in Spagna, ma il dato risulta inferiore alle aspettative e decisamente al di sotto dei numeri registrati il primo mese dell'anno.



Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, nel mese di febbraio, si è registrata una crescita dei disoccupati di 3.279 unità (+0,1%) dopo l'aumento di 83.500 riportato a gennaio. Le attese degli analisti comunque erano per una crescita di 5.000 disoccupati. In termini destagionalizzati, la disoccupazione è scesa di 10.445 unità.



Confrontando il dato di febbraio on lo stesso mese dell'anno precedente c'è una riduzione dei disoccupati di 181 mila unità (-5,22%).c © RIPRODUZIONE RISERVATA