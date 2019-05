Spagna, disoccupati in forte calo ad aprile

(Teleborsa) - Forte discesa della disoccupazione in Spagna, superiore anche alle aspettative degli analisti.



Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, nel mese di aprile, si è registrata una caduta dei disoccupati di 91.518 unità dopo il calo di 34.000 riportato a marzo. Le attese del mercato erano per una discesa di 85.000 disoccupati. In termini destagionalizzati, la disoccupazione è scesa di 19.136 unità.



Confrontando il dato di aprile con lo stesso mese dell'anno precedente c'è una riduzione dei disoccupati di 172.302 mila unità (-2,81%). © RIPRODUZIONE RISERVATA