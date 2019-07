Somec, si aggiudica nuove commesse con Fincantieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Somec, società quotata su AIM Italia, ha acquisitonella divisione Seascape per un valore complessivo di, considerando anche gli ordini in opzione.Gli ordini ricevuti rientrano nell'order book new building dicone riguardano progetti di nuove costruzioni per– segmento Marine Public Areas - e di– segmento Marine Glazing.In particolare, grazie alla recente acquisizione di TSI, ed al conseguente ingresso del gruppo nel segmento Marine Public Areas, Somec ha acquisito una commessa nell'ambito delsviluppato da Fper l'allestimento su, in consegna nel 2021. In precedenza, Somec aveva già acquisito per la stessa nave una commessa per l'allestimento di vetrate per aree pubbliche e cabine nell'ambito del segmento Marine Glazing.Con riferimento al segmento Marine Glazing, Fincantieri ha scelto Somec per le, con stazza lorda di 67.000 tonnellate circa e capacità di ospitare 1.200 passeggeri; la consegna è prevista per il 2022 e 2025.Somec ha comunicatodi euro, che si aggiungono al backlog al 31.12.2018 di 431 milioni di euro.