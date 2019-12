Snam lancia due nuove App sul tema della transizione energetica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' sempre tempo d'innovazione in, che ha sviluppato, una dedicata ad efficienza energetica ed al gas rinnovabile, l'altra concentrata sui dati di scenario europei., disponibile gratuitamente su App Store e Play Store,rivolto a tutte le età, avvicinare gli utenti, soprattutto i più giovani, ai temi della transizione energetica e alle attività portate avanti da Snam tramite Snamtec ((mobilità sostenibile, efficienza energetica, innovazione e gas rinnovabile).Il gioco è strutturato in, ciascuno di 12 livelli, dedicati rispettivamente allae all'a. In entrambi i casi, per poter accedere al livello successivo, l'utente deve comporre manualmente un puzzle. Superato, comparirà unasui temi della transizione energetica. Nel primo modulo, trovano spazio i temi della raccolta dei rifiuti e la loro conversione in energia rinnovabile, nel secondo modulo trova spazio la riqualificazione energetica ed il cappotto termico per isolare l'edificio., anch'essa disponibile gratuitamente su App Store e Play Store. Si tratta di unaper rimanere sempre aggiornati sullo scenario energetico europeo. L'App si rivolge nello specifico a policy maker, ricercatori e studiosi, ma anche al più largo pubblico. Attraverso unaè possibile consultare ilcon dati Eurostat, dai principali utilizzi e consumi dei singoli Stati agli indicatori su emissioni e inquinamento. L'App offre inoltre unasui trend della transizione energetica, dall'idrogeno alla mobilità sostenibile.