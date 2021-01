(Teleborsa) - Forte rialzo per Signet Jewelers, che passa di mano con un progresso del 6,13%.



A fare da assist al titolo contribuisce la guidance trimestrale annunciata dal rivenditore di gioielli. Per il quarto trimestre il Gruppo stima una crescita dei ricavi a perimetro costante compresa tra il 4% ed il 5% contro il +1,8% indicato dal consensus.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Signet Jewelers più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



L'esame di breve periodo di Signet Jewelers classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 42,69 USD e primo supporto individuato a 39,78. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 45,6.





