Signet Jewelers, accordo per acquisto di Diamonds Direct

1 Minuto di Lettura

Martedì 12 Ottobre 2021, 17:30







(Teleborsa) - Aggressivo avvitamento per Signet Jewelers, che tratta in perdita del 3,02% sui valori precedenti. Il gruppo dei gioielli ha annunciato l'acquisto di Diamonds Direct per 490 milioni di dollari.



La tendenza ad una settimana di Signet Jewelers è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Signet Jewelers. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 85,01 USD, con il supporto più immediato individuato in area 76,19. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 72,8.





(Foto: © Thampapon Otavorn / 123RF)