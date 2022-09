Sicurezza sul lavoro, Adr: a Fiumicino webinar con fornitori e partner

(Teleborsa) - La prevenzione, la salute e la sicurezza sul lavoro sono stati oggi, all'aeroporto di Fiumicino, tra i temi principali al centro delLa società di gestione aeroportuale, attraverso un webinar curato dalla direzione Procurement & Logistics, ha dialogato con cento suoi fornitori e partner, con l'obiettivo di creare un canale diretto e tangibile per passare – come ha spiegato– da un "approccio di aderenza alla norma a un miglioramento continuo, grazie all'investimento nelle buone pratiche e nella fattiva collaborazione, per avvicinarsi al target di zero infortuni sul luogo di lavoro, con l'abbassamento della quota del rischio, attraverso la prevenzione".L'importanza della sicurezza sul lavoro, osservata da più angolazioni, è stata evidenziata dalla partecipazione straordinaria di tre interventi esterni, curati dall', dallae dal. Il contributo diè stato mirato allo sviluppo della cultura della prevenzione attraverso un approccio di condivisione, partecipazione, cooperazione. Laha presentato il Piano Mirato di Prevenzione come modello territoriale partecipativo di assistenza e supporto alle imprese nella prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Infine ilche fornisce consulenza tecnica specializzata alle aziende, ha portato il suo approccio sulla prevenzione per migliorare la sicurezza sul lavoro, anche in ambito aeroportuale."È stata una giornata importante in cui si è testimoniato ancora una volta l'impegno di Adr verso un tema strategico come la salute e la sicurezza dei nostri lavoratori e non solo – ha detto–. Con noi oggi tanti fornitori o potenziali tali, interessati al tema, che stiamo cercando di coinvolgere all'interno di tutta la comunità aeroportuale. La collaborazione di tutti è fondamentale dentro il sistema aeroportuale per trattare temi come la sicurezza di tutti i lavoratori e non solo quelli di Adr"."Il Supplier Day è un canale diretto aperto nel 2022 proprio per scambiare informazioni con i fornitori sui temi più importanti: Fiumicino – ha sottolineato– è una comunità di oltre 40mila lavoratori, di cui Adr rappresenta meno del dieci per cento, e bisogna cercare di coinvolgerla tutta per raggiungere obiettivi tangibili, come la sicurezza sul lavoro