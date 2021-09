Seduta drammatica per Lordstown Motors dopo il downgrade di BofA

1 Minuto di Lettura

Giovedì 16 Settembre 2021, 20:30







(Teleborsa) - In caduta libera Lordstown Motors, che si attesta a 6,64, con un calo del 2,92%. A incidere sull'andamento del titolo della casa automobilistica americana di veicoli elettrici (quotata al Nasdaq) è il fatto che Bank of America ha declassato il titolo da neutral a underperform.



Tra i motivi che hanno portato BofA a cambiare il proprio giudizio c'è la crescente concorrenza nel settore dei veicoli elettrici. La banca ha definito Lordstown "solo uno dei tanti partecipanti" e "uno dei meno legittimi nell'universo delle case automobilistiche di start-up di veicoli elettrici".



Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 6,483 e successiva a 6,327. Resistenza a 6,823.