Sec completa la fusione con il gruppo inglese Porta, nasce Sec Newgate

Sec, gruppo che si occupa di comunicazione e affari pubblici, completa il processo di fusione con il gruppo inglese Porta Plc che opera commercialmente con il brand Newgate Communications nel Regno Unito, Medio ed Estremo Oriente e Australia. Nasce così Sec Newgate, nuovo gruppo globale di consulenza di comunicazione, le cui azioni sono state ammesse oggi alle contrattazioni nel segmento Alternative Investment Market (Aim) della Borsa di Londra.



Grazie a questa fusione Sec Newgate può offrire ai suoi clienti una vasta gamma di servizi di consulenza strategica, basati sulla capacità di analisi e di ricerca e sulle competenze in molteplici settori delle sue agenzie presenti in diversi Paesi. La sua offerta completa e integrata di servizi di consulenza comprende affari pubblici, comunicazione economico-finanziaria e corporate, innovazione digitale, ricerca, comunicazione di crisi e comunicazione di prodotto.



Sec Newgate si posiziona così sul mercato come specialista nella “transformational communications” con un’offerta integrata a livello globale sostenuta da una profonda conoscenza dei contesti locali in cui opera.



La squadra di Sec Newgate è formata da circa 600 professionisti che operano in 30 uffici di 14 Paesi in quatro continenti. A partire da oggi inoltre la gestione di clienti sovranazionali sarà coordinata dalla Sec Newgate mentre i clienti e progetti locali continueranno a essere seguiti dalle agenzie nazionali che opereranno con il loro nome. Unica eccezione per la Sec di Milano, che da oggi assume il nuovo nome Sec Newgate.



«La giornata di oggi segna una tappa fondamentale nella nostra storia. Sec Newgate entra a far parte dei primi 30 gruppi di comunicazione al mondo, con un’offerta e un’eccellenza globale che non prescinde dalla profonda conoscenza dei mercati nazionali e ci permette perciò, senza soluzione di continuità, di offrire a livello mondiale la nostra competenza e i nostri servizi attarverso un’ampia rete di uffici di nostra proprietà», commenta Fiorenzo Tagliabue, nominato amministratore delegato di Sec Newgate. Ultimo aggiornamento: 18:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA