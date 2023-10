Santagostino (UnipolSai) raddoppia a Roma e apre un nuovo centro alla Garbatella

Prosegue la crescita in tutta Italia di Santagostino, rete di poliambulatori specialistici controllata da UnipolSai, che arriva a Roma con un nuovo centro in zona Garbatella, in via delle Sette Chiese 146. L’inaugurazione è prevista per sabato 28 ottobre con una festa di quartiere, musica, spettacoli e animazione per le famiglie a partire dalle ore 16,30.

La rete di poliambulatori specialistici, da fine 2022 parte del gruppo UnipolSai, ha scelto per proseguire il proprio insediamento nella Capitale uno dei quartieri più storici e popolari. Tre piani, 6 ambulatori, 5 sale per la diagnostica e i prelievi, 36 branche disponibili: sono questi i numeri di un’offerta completa e specialistica di salute, che esclude soltanto l’ospedalizzazione e che possa rispondere ai molteplici bisogni di cura: analisi cliniche, esami radiologici, visite specialistiche - dalla cardiologia alla chirurgia generale, dalla dermatologia alla ginecologia, fino a pediatria e urologia - e terapie psicologiche.

Garbatella si affianca a Cavour, la prima sede di Santagostino a Roma, attiva dal 2020 nel perimetro della psicoterapia, che nel 2022 aveva ampliato l’offerta inaugurando un nuovo poliambulatorio con sette nuovi studi e specializzazioni in 30 branche.

«Con Garbatella e Cavour mettiamo ufficialmente il piede a Roma e siamo già pronti a inaugurare il terzo centro in via Goito - conferma Luca Foresti, ad di Santagostino -. Con queste nuove aperture proseguiamo dritti lungo la nostra roadmap di sviluppo che, anche grazie alla recente acquisizione da parte di UnipolSai, potrà beneficiare di una spinta in più per farci diventare il primo operatore privato nella sanità a livello nazionale».

Trasparenza nei prezzi, sempre indicati chiaramente sul sito per ogni singola prestazione (una visita specialistica va da 77 euro a un massimo di 123), con una forte spinta ai convenzionamenti con le principali assicurazioni, sono altri punti forti del Santagostino.

La convenzione con UniSalute, per esempio, è attiva in tutte le sedi romane del Santagostino, per le visite specialistiche, diagnostica per immagini, prelievi e per la maggior parte delle prestazioni ambulatoriali, ricordando che Santagostino non è convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale.

«Visite accurate a portata di click, senza rinunciare alla qualità. Tante sedi, poca attesa. Un’offerta completa con tutte le specialità: esami diagnostici e radiologia, esami del sangue, vaccini, psicoterapia, fisioterapia. Un’équipe di professionisti qualificati per venire incontro alle necessità di tutti, con le recensioni pubbliche sul loro profilo. Questa è la ricetta che ci ha reso ormai un’abitudine irrinunciabile per centinaia di migliaia di cittadini milanese e non solo e che riscuoterà lo stesso successo anche a Roma, ne siamo certi», continua Foresti.

Oggi Santagostino è presente con 38 altri centri sul territorio italiano, mentre il nuovo centro aperto a Roma potrà contare su 30 professionisti sanitari. La ricerca di professionisti è tuttora in corso, anche in vista dell’apertura, tra poche settimane, di un nuovo centro in via Goito.