Sanremo, Fiumicino accoglie vincitori Mahmood e Blanco

Lunedì 7 Febbraio 2022, 19:30







(Teleborsa) - "Brividi" sanremesi questa sera all'aeroporto di Fiumicino. I trionfatori del 72esimo Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco, sono arrivati a Roma accolti da Aeroporti di Roma. I due cantanti, ancora un po' stanchi dopo la kermesse, giubbotti neri e cappuccio indossato, sono sbarcati alle 18.20 all'aeroporto di Fiumicino con un volo di linea Ita da Milano Linate.



Per loro alcuni selfie con viaggiatori e di operatori aeroportuali, sorpresi dal loro arrivo. Poche battute, in particolare di Blanco, il più sorridente e che ha lanciato un urlo di gioia: "Un bacio a tutti, ciao! Siamo ancora un po' stanchi". Quindi la corsa in van verso Roma dove li attende Amadeus su Rai Uno.