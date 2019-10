© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -È quanto ha annunciatoa Londra, a margine di incontri con gli investitori. "Abbiamo confermato la strategia commerciale di consolidamento del portafoglio ordini nei mercati con un basso profilo di rischio e che presentano ottime previsioni in termini di pianificazione di grandi opere infrastrutturali anche nei prossimi anni" ha dichiarato Salini.A dare slancio allo sviluppo – ha spiegato l'Ad –Nel dettaglio – ha aggiunto Salini – idi fatturato, più che raddoppiando gli ordini presi nei primi 9 mesi del 2018, cui si aggiungonoTra questi, vi è il. Un progetto con uncon la componente lavori civili stimata a 14 miliardi, che ci consente di apportare la nostra esperienza e il nostro know-how nel settore della alta velocità anche negli Stati Uniti, dove realizziamo il progetto con la controllata Lane che stiamo sempre più focalizzando su progetti infrastrutturali di grandi dimensioni, nei settori trasporti, acqua e tunnelling".Negli ultimi giorni Salini Impregilo ha fatto il suo ingresso nello Stato di Washington, negli Stati Uniti, e in Canada, dove il Gruppo è tornato dopo oltre trent'anni per la realizzazione dell'. "Un progetto – ha aggiunto l'Ad – che ci vede nel consorzio per laper la prima aggiudicazione ottenuta all'estero con la società dopo il lancio di". Una dimostrazione, per Salini, "che la sinergia sta già funzionando". L'Ad ha, infine, annunciato"paese target in cui Salini Impregilo si è aggiudicata un