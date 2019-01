Saipem Shell assegna a Saipem licenza per la tecnologia robotica FlatFish

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per lo sviluppo di nuove funzionalità per la. Lo annuncia la compagnia ingegneristica.Da marzo 2018 Shell ha affidato a Saipem la, che sarà pronta per essere commercializzata. FlatFish è unresidente ain grado di eseguire ispezioni complesse per attività sul fondale marino. È stato precedentementeper quattro anni, finanziato dal programma di ricerca e sviluppo ANP e EMBRAPII.Grazie al contratto assegnato da Shell Brasil Petroleo,, grazie anche al supporto di SENAI CIMATEC, con funzionalità di ispezione di risers, raccolta dati da sensori sottomarini, monitoraggio in remoto dei sistemi di protezione catodica e con un flying-hanging garage per l'avvio e il recupero di FlatFish da piattaforme offshore, e anche per la sua ricarica e riprogrammazione sottomarina."L'impegno di Saipem per lo sviluppo tecnologico sostenibile si conferma - sottolinea una nota - con i progressi compiuti da parte dell'azienda nell'ambito della Subsea Robotics, grazie alla costante ricerca di soluzioni competitive ed efficienti che consentono di monitorare e mantenere i campi sottomarini in modo innovativo".