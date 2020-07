Saipem: emissione di obbligazioni senior, unsecured a tasso fisso

(Teleborsa) - Saipem ha collocato oggi con successo un'emissione obbligazionaria con scadenza 15 luglio 2026, per un importo di 500 milioni di euro. Le obbligazioni sono state emesse da Saipem Finance International B.V. nell'ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note Programme).



Le obbligazioni pagano una cedola annua del 3,375% ed hanno un prezzo di re-offer del 100%. Le obbligazioni, che saranno quotate sul segmento Euro MTF della Borsa del Lussemburgo, sono state acquistate da investitori istituzionali prevalentemente in Italia, Francia, Germania e Regno Unito. Le risorse rinvenienti dall'emissione saranno utilizzate per esigenze finanziarie generali. © RIPRODUZIONE RISERVATA