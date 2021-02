© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilhanno concluso una nuova operazione all'interno del programma Garanzia Italia, che prevede il finanziamento daa favore della società., e il rilascio della garanzia in forma digitale e in poche ore. Si tratta della seconda operazione stipulata dal Gruppo Iccrea a beneficio dell'azienda lombarda, e che vede in questo caso partecipare due banche di Credito Cooperativo, la BCC Milano e la BCC Carate Brianza, oltre a Iccrea Banca – attraverso la sua nuova divisione corporate – come banca finanziatrice e capofila del pool.Presezzi Extrusion S.p.A., beneficiaria del finanziamento, ha sede a Vimercate (Monza-Brianza): nasce nel 1994 come azienda fornitrice di macchinari per l'. Oggi è una delle più importanti aziende produttrici di presse per estrusione al mondo, coniugando tecnologia e flessibilità nella progettazione e realizzazione di impianti completi per l'estrusione di materiali non ferrosi (alluminio, rame e ottone) destinati a differenti settori tra cui l'automotive, il ferroviario, l'aerospaziale e il navale. Grazie a tale operazione l'azienda brianzola potrà integrare i propri mezzi disponibili, con risorse necessarie per operare con continuità e crescere sia in Italia che sui mercati internazionali., Presidente del Gruppo Presezzi, ha commentato: "Siamo soddisfatti ed onorati di aver portato a termine una così importante operazione finanziaria condotta con l'ausilio di validi e professionali interlocutori. L'operazione darà un'ulteriore spinta al processo d'internazionalizzazione del Gruppo ed al percorso d'innovazione tecnologica già in atto con la finalità di assecondare al meglio le esigenze della nostra clientela"."SACE torna ad affiancare un'eccellenza del territorio come Presezzi Extrusion, che ogni giorno, grazie alla sua expertise, si afferma tanto in Italia quanto sui mercati di tutto il Mondo – ha dichiarato, Responsabile Mid Corporate di SACE – Questa volta lo fa attraverso Garanzia Italia, uno strumento che consente alle aziende italiane di accedere alla liquidità necessaria per fronteggiare questo momento particolarmente complesso e guardare al futuro con maggiore ottimismo"."In un momento difficile come quello attuale – ha dichiarato, Responsabile Prodotti e Servizi Divisione Impresa di Iccrea Banca – il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea scende nuovamente in campo per sostenere e supportare le aziende nei loro progetti e nelle loro necessità di crescita, in questo caso sotto il profilo dell'internazionalizzazione. È un orgoglio poter lavorare per dare continuità ad aziende clienti come la Presezzi Extrusion, che rappresentano eccellenze dell'industria nazionale".SACE già negli anni passati ha affiancato l'azienda sia in diverse operazioni legate all'export sui mercati internazionali (Stati Uniti, Canada, Messico, Portogallo, Turchia e altro), sia con SACE Fct e SACE BT, rispettivamente per operazioni di factoring e per l'emissione di cauzioni.