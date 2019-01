Ryanair rileva controllo Laudamotion. Al via ampliamento flotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, compagnia low cost numero uno in Austria, dopo aver rilevato il 100% del suo capitale da NH Holding a fine dicembre.Laudamotion diventa così una filiale del gruppo irlandese ed inizia a pianificare la sua, attraverso undi aeromobili da 19 a 25 a partire dall'Estate 2019.A tal proposito la compagnia ha siglato una serie di contratti di locazione che le consentiranno di, tutti Airbus, con un impatto largamente positivo sulche passerà daidi passeggeri del 2019 a(+50%) il secondo anno (marzo 2020) ei il terzo (marzo 2021)., crescendo a(da 4 a 8 aerei),(7),(3) e(2). Nell'inverno 2019, la base di Vienna crescerà ulteriormente fino a 11 aeromobili, facendo della compagnia aerea il secondo operatore dopo Austrian Airlines.Laudamotion ha annunciato oggi anche unspecializzati nelle sue 4 basi presenti in Austria."Laudamotion è destinata ad una forte crescita nei prossimi 3 anni per arrivare a trasportare 10 milioni di passeggeri", ha spiegato il CEO,