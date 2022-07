Ryanair e Wizz Air, passeggeri e load factor in aumento a giugno

Lunedì 4 Luglio 2022, 14:15







(Teleborsa) - Per il mese di giugno 2022, Wizz Air ha trasportato oltre 4,3 milioni di passeggeri, in aumento del 179% rispetto a giugno 2021, con un fattore di carico dell'86,1%, in miglioramento di 23 punti percentuali. Nello stesso mese, Ryanair ha trasportato 15,9 milioni di passeggeri, con un aumento del 203% rispetto a giugno 2021, con un fattore di carico dell'95%, in miglioramento di 23 punti percentuali.



Lo hanno comunicato le due compagnie aerea a basso costo, segnalando risultati in miglioramento nonostante il complesso periodo del settore, con innumerevoli voli cancellati e lunghe attese negli aeroporti a causa del Covid e della carenza di forza lavoro.



Il fattore di carico, in inglese load factor, è il rapporto tra passeggeri trasportati e posti offerti, che consente di analizzare il grado di assorbimento della capacità di un aereo.