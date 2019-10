Rottamazione cartelle, pagamento il 2 dicembre per i ritardatari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Iavranno tempo per, visto che il 30 novembre cade di sabato, per arrivare con la moratoria. E' quanto previsto nel dl fiscale che proroga tutti i termini di scadenza.Il Fisco, che conta di ricavare ampie risorse da questa operazione, così come dal saldo e stralcio, concede, che scadeva alla fine di luglio, offrendo unaper pagare. La proroga riguarda sia chi aveva presentato domanda per la rottamazione ter a fine aprile sia chi aveva aderito alla rottamazione bis, saltando il pagamento del dicembre 2018.Ala scadenza delsi applicherà poi la, che cadendo di sabato,. Un tempo molto ampio per mettersi in regola qualunque categoria di rottamazione si sia prescelta.Stesso discorso per il, che vedrà allungare il termine per ile, mentre arriveranno entro il 31 ottobre le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che indicheranno eventuali rigetti dell'istanza. Le istanze presentate da soggetti non aventi i requisiti verranno automaticamente convertite nella rottamazione ter, rispettando i termini della stessa.