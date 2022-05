Rosss, OPA PJ Ability dal 25 maggio al 15 giugno

(Teleborsa) - L'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria di PJ Ability su Rosss partirà il 25 maggio e terminerà, salvo proroghe, il 15 giugno. Lo dice una nota della società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche per la gestione degli spazi commerciali e industriali. L'offerta, finalizzata al delisting, è stata annunciata a inizio maggio da PJ Ability, che fa capo alla famiglia Bettini (proprietaria dell'84%) e prevede il pagamento di 1,02 euro per ogni azione portata in adesione.

L'obiettivo è l'acquisizione dell'intero capitale sociale e la revoca della quotazione delle azioni da Euronext Milan. In particolare, la famiglia controllante ritiene necessario procedere ad una riorganizzazione e ad un efficientamento della società, operazione più facilmente perseguibile nello status di non quotata. Inoltre, promuovendo l'offerta, l'offerente intende offrire agli azionisti dell'emittente la possibilità di cedere le proprie partecipazioni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle derivanti dall'andamento medio delle negoziazioni delle azioni negli ultimi mesi.

(Foto: © Luca Ponti | 123RF)