Il Parlamento europeo dà l'ok all'obiettivo rinnovabili 32% entro il 2030

L'Europa diventerà sempre più rinnovabile. Il Parlamento europeo ha approvato l'accordo raggiunto con il Consiglio Ue che ha fissato l'obiettivo vincolante per le energie rinnovabili: entro il 2030 devono costituire il 32% del consumo finale. È previsto anche un obiettivo indicativo sul miglioramento dell'efficienza energetica: sempre entro il 2030 deve arrivare al 32,5%.



Il testo sull'efficienza energetica ha ottenuto 434 voti in favore,104 voti contrari e 37 astensioni mentre quello sulle energie rinnovabili 495 voti in favore, 68 voti contrari e 61 astensioni.







© RIPRODUZIONE RISERVATA