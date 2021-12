REVO, S&P alza il rating della controllata Elba Assicurazioni

(Teleborsa) - REVO, la SPAC quotata su Euronext Growth Milan e promossa da Alberto Minali e Claudio Costamagna, ha noto che Standard & Poor's ha alzato il rating della controllata Elba Assicurazioni da BBB a BBB+ con outlook stabile. Il miglioramento del rating segue la conclusione dell'acquisizione della compagnia avvenuta in data 30 novembre 2021. S&P, in particolare, ritiene che l'operazione perfezionata da REVO renderà Elba maggiormente resiliente a situazioni di mercato avverse, con un profilo di rischio finanziario che è stato rivisto al rialzo (da strong a very strong), così come la valutazione della liquidità (da adequate a exceptional).

L'outlook stabile riflette l'opinione dell'agenzia di rating secondo cui Elba manterrà una capitalizzazione molto solida nei prossimi due anni, continuando a crescere in modo redditizio nel settore delle assicurazioni ramo cauzione, diversificando allo stesso tempo le linee di business senza aumentare materialmente la propensione al rischio della compagnia nell'attività di sottoscrizione. L'upgrade, sottolinea una nota di REVO, assume particolare rilevanza alla luce dell'imminente lancio di coperture assicurative nelle linee specialty non ancora presidiate da Elba, il cui avvio è atteso già a partire dal primo trimestre 2022.

