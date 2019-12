© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il, commenta la relazione presentata nei giorni scorsi dal, che ha messo in guardia suiderivanti dall'ingresso di, sollecitando un intervento del governo per "escluderle" dalle attività relative alle reti. Unche si è sviluppato a livello internazionale - afferma il Ministro - e che"Anche a- ha affermato - il, a partire dagliche hanno una posizione nota e indove il confronto è all'ordine del giorno. Così come il tema è stato uno dei punti su cui anche in ambitosi è discusso in questi mesi. Credo che l'Italia non possa ignorare questo dibattito".Guerini ha ricordato che laed è stata già affrontata con i provvedimenti in tema di cyber sicurezza e golden power, ma il Copasir ha messo in evidenza che bisogna tenere alta la guardia per limitare potenziali rischi., ha detto il Ministro.