Regno Unito, crescita prezzi case accelera a giugno

(Teleborsa) - Mercato immobiliare del Regno Unito in accelerazione a giugno. Lo conferma il consueto sondaggio dell'Office for Natinal Statistics (ONS), che segnala su anno un aumento dei prezzi delle abitazioni del 3,4% a giugno, superiore all'1,1% del mese precedente.



Il prezzo medio di vendita è aumentato in Inghilterra a 254mila sterline (+3,5%), Galles a 168mila (+2,8%), Scozia a 157 mila (+2,9%) e Irlanda del Nord a 141 mila (+3%). I prezzi delle abitazioni a Londra sono cresciuti del 4,2%. © RIPRODUZIONE RISERVATA