Refinitiv Diversity Index, Enel si classifica al 7° posto. Prima nel suo settore

Martedì 14 Settembre 2021, 17:30

(Teleborsa) - Enel si classifica al settimo posto a livello globale nel Refinitiv Diversity and Inclusion Index 2021, l'indice della società fornitrice di dati finanziari a livello globale che valuta oltre 11 mila società in base alle loro performance in tema di diversità e inclusione. La multinazionale dell'energia si piazza inoltre al primo posto tra le società italiane e, per il secondo anno consecutivo, nel raggruppamento industriale "Electric Utilities & IPPs". Anche Enel Américas, la società latino-americana di Enel, è presente nell'indice.

"Siamo onorati di essere stati confermati nel Refinitiv Diversity and Inclusion Index 2021 e di essere nuovamente riconosciuti come leader nel nostro raggruppamento industriale - ha commentato Francesco Starace, AD di Enel - Si tratta di un ulteriore importante riconoscimento del nostro continuo impegno sui principi di pari opportunità e integrità, ed è il risultato della nostra costante attenzione alla diversità di genere, alle politiche di inclusione sul posto di lavoro e allo sviluppo del capitale umano".

"Questi principi di sostenibilità sono integrati nelle nostre attività operative e nei servizi che forniamo ai nostri clienti - ha aggiunto - Per il futuro, ci impegniamo a migliorare ulteriormente i nostri risultati in questi ambiti, a vantaggio dei nostri stakeholder e con l'obiettivo di contribuire alla creazione di una società più inclusiva".

Il Diversity and Inclusion Index stila una classifica delle prime 100 società quotate che offrono l'ambiente di lavoro con il maggior grado di diversità e inclusione a livello mondiale, sulla base di 24 parametri ripartiti in quattro categorie principali: diversità, inclusione, sviluppo delle persone e controversie. I primi tre posti sono occupati - nell'edizione di quest'anno - da Gap, Royal Bank of Canada e Accenture.