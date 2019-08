(Teleborsa) - Duro il giudizio delle associazioni dei consumatori sul report dell'OCSE riguardante i redditi, che ha evidenziato per l'Italia un'accelerazione a +0,5% ma conferma il Paese agli ultimi posti in UE quanto a crescita dei redditi.



IL dato è stato commentato da Massimo Dona, Presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, il quale afferma "l'Italia resta la Cenerentola del Mondo, non solo dell'Eurozona".



"Se consideriamo il dato durante gli anni della crisi - conclude Dona - la situazione sarebbe ancora peggiore, dato che dal 2007 al 2018, il potere d'acquisto delle famiglie è sceso del 6,6%. Difficile immaginare uno scenario peggiore di questo". © RIPRODUZIONE RISERVATA