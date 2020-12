© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per il"io credo che sia necessaria unaper accelerare al massimo la tempistica dei progetti, altrimenti rischiamo di perdere un'occasione unica". Lo ha detto, in un'intervista rilasciata a La Stampa, il Viceministro all'Economiache, nel dibattito in corso fra il Pd e il Premier sulla cabina di regia preferisce non entrare: "E' ancora oggetto di discussione in Consiglio dei ministri"."Su questo tema stanno discutendo tutti, non solo l'Italia - ha spiegato - E qui da noi, oltre alla cabina di regia, è indispensabile avere anche un: parliamo di 209 miliardi da impegnare entro i prossimi tre anni in un Paese che in genere ne impiegaMisiani ha anche affrontato un'altra questione "scomoda" chiarendo che la"non è nel programma nè del Governo, nè del nostro partito. I singoli parlamentari hanno diritto di avanzare proposte, resta però il fatto che non è lo strumento più efficace per combattere le diseguaglianze"."Io sono per la progressività del sche confermeremo con la riforma dell'Irpef nel 2021 - ha spiegato - La patrimoniale invece è stata adottata da due soli paesi in Europa e ha problemi molto significativi diperchè si presta a essere largamente elusa".