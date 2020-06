Recovery Fund, Merkel e Macron accelerano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -sulLa Cancellierae il Presidente, per la prima volta di fronte l'uno all'altra di persona dopo il lockdown, hanno ribadito il loro impegno comune sottolineando l'importanza dil'Nel corso del bilaterale nel castello di Meseberg, a Berlino, i due leader hanno affrontato, fra i diversi temi, anche quello delle trattative in corso e del prossimoin programma del 17-18 luglio.ha assicurato che "Non fallirà a causa nostra. E non c'è nuova proposta" sottolineando che "usoanche aè propostaNella conferenza stampa a fianco del Presidente francese Macron ha poi citato il"Il Premier Conte ha fatto delle proposte" per il rilancio dell'economia italiana e anche noi in Germania "possiamo investire di più e lo faremo". Rispetto al prossimo Consiglio europeo di metà luglio, chiamato a decidere sul piano di aiuti post-pandemia in Europa, la Cancelliera ha precisato che è importante uscire dal dibattito "con uno, ha ribadito il Presidente francese che hala proposta della Commissione sugli strumenti finanziari anticrisi: "Con la risoluta iniziativa franco-tedesca, quella del 18 maggio scorso, possiamo fare di questo momento di verità un momento di successo" ha detto il Capo dello Stato francese ricordando che il primo luglio comincerà il semestre della presidenza tedesca del Consiglio europeo. "Il calendario stesso mostra quanto la nostrasiano", ha detto il titolare dell'Eliseo.